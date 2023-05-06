Министр обороны Украины Резников рассказал, как российский генерал попал в плен к ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в октябре прошлого года в плен к украинским боевикам попал генерал российской армии. Об этом представитель киевского военного командования рассказал журналисту Дмитрию Комарову.

Фото: ua-rating.com

По словам министра, один из генералов ВС РФ был в 60 километрах от линии фронта, он отвечал за логистику, полагая, что находится в "глубоком тылу". И в тот момент он не знал, что ВСУ пошли в наступление и захватили ряд населённых пунктов, контролировавшихся ранее военными России.

Офицер якобы ехал с российской колонной, но его встретили боевики и взяли в плен.

При этом Резников не раскрыл, где находится пленный генерал сейчас, а также не сообщил других подробностей инцидента.

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