Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в октябре прошлого года в плен к украинским боевикам попал генерал российской армии. Об этом представитель киевского военного командования рассказал журналисту Дмитрию Комарову.
По словам министра, один из генералов ВС РФ был в 60 километрах от линии фронта, он отвечал за логистику, полагая, что находится в "глубоком тылу". И в тот момент он не знал, что ВСУ пошли в наступление и захватили ряд населённых пунктов, контролировавшихся ранее военными России.
Офицер якобы ехал с российской колонной, но его встретили боевики и взяли в плен.
При этом Резников не раскрыл, где находится пленный генерал сейчас, а также не сообщил других подробностей инцидента.
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