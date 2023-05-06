Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на подрыв автомобиля российского политика и писателя Захара Прилепина.
Как подчеркнул Пушилин в своём Telegram-канале, украинские власти уничтожают защитников Русского мира. По мнению чиновника, автора попытались убить представители Киева.
"Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью лидеров общественного мнения", — сказал политик.
Вместе с этим он назвал киевских политиков ничтожными.
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