Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области было совершено покушение на известного писателя и ополченца Захара Прилепина.
Как уже сообщило ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, причастных к покушению на публициста разыскивают в Подмосковье. Также сообщается, что уже установлены адреса проживания подозреваемых во взрыве автомобиля Прилепина.
В частности, установлена квартира, где могли собирать самодельное взрывное устройство, которое было установлено под капот иномарки Audi, на какой передвигался писатель.
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