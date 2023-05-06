Причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье, установлены их адреса

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области было совершено покушение на известного писателя и ополченца Захара Прилепина.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как уже сообщило ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, причастных к покушению на публициста разыскивают в Подмосковье. Также сообщается, что уже установлены адреса проживания подозреваемых во взрыве автомобиля Прилепина.

В частности, установлена квартира, где могли собирать самодельное взрывное устройство, которое было установлено под капот иномарки Audi, на какой передвигался писатель.

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