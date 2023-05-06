Перенджиев о покушении на Прилепина: РФ нужна система "мочилова" террористов США и Украины

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западу и Киеву удалось внедрить в РФ серьёзную агентурную сеть, которая осуществляет диверсии. Для борьбы надо отвечать не только ракетными ударами, но и провести аудит всей внутренней безопасности.

Фото: Facebook/Александр Перенджиев

В этом убеждён военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

"Какие-то удары возмездия — это хорошо, но надо браться не только за внешнюю, но и за внутреннюю ситуацию. Нам нужно возрождать серьёзную систему противодействия вербовке и созданию сети диверсионно-террористических групп", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Сегодня необходимо наладить взаимодействие между силовиками и территориальными органами общественного самоуправления.

А дроны, взрывающиеся в центре Москвы, запускаются не с Украины. Где-то поблизости это всё собирается и направляется. Вполне возможно, что и управляется дистанционно. Эти ячейки создавались спецслужбами Запада.

И помня слова президента, "мочить террористов в сортире", России надо от эмоций перейти к тому, как технически организовать "мочилово в этом сортире", особенно после теракта с Прилепиным, подытожил Перенджиев.

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