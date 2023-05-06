Правоохранители выставляют блокпосты в районе посёлка Пионерский в Нижегородской области для поиска подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина.
Предварительно, он находится в сознании и может разговаривать. У него переломы ног. Вся спецслужба ориентирована на поиск преступников.
Напомним, иномарка Audi известного писателя взорвалась под Нижним Новгородом.
"Писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован", — цитирует "Интерфакс" экстренные службы региона.
По предварительной информации, в днище авто было заложено СВУ.
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