Полиция выставила блокпосты у посёлка Пионерский для поиска подозреваемых в покушении на Прилепина

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правоохранители выставляют блокпосты в районе посёлка Пионерский в Нижегородской области для поиска подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Предварительно, он находится в сознании и может разговаривать. У него переломы ног. Вся спецслужба ориентирована на поиск преступников.

Напомним, иномарка Audi известного писателя взорвалась под Нижним Новгородом.

"Писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован", — цитирует "Интерфакс" экстренные службы региона.

По предварительной информации, в днище авто было заложено СВУ.

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