У Прилепина минно-взрывное ранение, контузия лёгких, многочисленные переломы и ушибы

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У публициста и ополченца Захара Прилепина тяжёлая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, многочисленные переломы, ушибы и контузия обоих лёгких.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РЕН ТВ.

В больницу писатель поступил в сознании, его всё ещё оперируют, информирует телеканал.

Ранее МВД России опубликовало видеоролик задержания мужчины, по всей вероятности, причастного к подрыву иномарки Audi Захара Прилепина в Нижегородской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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