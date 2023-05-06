У публициста и ополченца Захара Прилепина тяжёлая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, многочисленные переломы, ушибы и контузия обоих лёгких.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РЕН ТВ.
В больницу писатель поступил в сознании, его всё ещё оперируют, информирует телеканал.
Ранее МВД России опубликовало видеоролик задержания мужчины, по всей вероятности, причастного к подрыву иномарки Audi Захара Прилепина в Нижегородской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.