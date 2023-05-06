Вечером 6 мая в Днепропетровске слышны звуки взрывов.

Как сообщают местные паблики, российская армия по городу наносит удары беспилотными летательными аппаратами-камикадзе "Герань-2".

Ранее эксперт Александр Перенджиев заявил, что Российской Федерации нужна система "мочилова" террористов из Украины и Соединённых Штатов.

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