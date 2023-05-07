Над Киевом сбили российский дрон-разведчик

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над Киевом в ночь на 7 мая сбили российский разведывательный беспилотник, с помощью которого военные РФ пытались узнать важную для себя информацию. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Фото: ИА SM-News

По его словам, во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве столицы Украины был обнаружен разведывательный БПЛА. Силы ПВО сбили дрона-шпиона.

В администрации Киева также добавили, что дрон российский. Предварительно, информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в четверг ПВО сбила над Киевом украинский "Байрактар". В ВСУ объяснили это сначала тем, что дрон потерял управление, а затем "полевыми испытаниями".

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