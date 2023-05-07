Над Киевом в ночь на 7 мая сбили российский разведывательный беспилотник, с помощью которого военные РФ пытались узнать важную для себя информацию. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве столицы Украины был обнаружен разведывательный БПЛА. Силы ПВО сбили дрона-шпиона.
В администрации Киева также добавили, что дрон российский. Предварительно, информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в четверг ПВО сбила над Киевом украинский "Байрактар". В ВСУ объяснили это сначала тем, что дрон потерял управление, а затем "полевыми испытаниями".
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