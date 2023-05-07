Поступают сообщения об ударе по аэродрому Школьный в Одессе. Об этом пишет в воскресенье "Военная хроника" в своём Telegram-канале.
Издание отмечает, что доказательств о поражении каких либо целей пока нет. Однако до начала специальной военной операции в этом месте хранилось не менее 20 истребителей МиГ-29, а также вертолёты Ми-8 и самолёты транспортной авиации вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме того, на территорию аэродрома поступали украинские дроны, в том числе и модели UJ-22, которые использовались для ударов по Крыму, добавили военкоры.
Напомним, ранее российские военные уже наносили удары по аэродрому Школьный в марте и апреле.
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