В Одессе и Николаеве уничтожены склады, мосты и железнодорожные пути

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация о ряде запусков ракет в направлении Одессы.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы.

Позже сообщили о мощных взрывах в Одессе, и о том, что корабли Черноморского флота провели пуски "Калибров".

"Нерубайское и Черёмушки в Одесской области слышали очередной взрыв!" — цитирует портал свои источники.

Украинский канал "Легитимный" пишет о ракетных ударах по складам и железнодорожным путям в Одессе и Николаеве, по которым перебрасывались западные вооружения. Беспилотники "Герань" зафиксированы в Черниговской области.

Горят склады боеприпасов и ГСМ.

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