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В Одессе и Николаеве уничтожены склады, мосты и железнодорожные пути

0:45
Силовые структуры

Поступает информация о ряде запусков ракет в направлении Одессы.

В Одессе и Николаеве уничтожены склады, мосты и железнодорожные пути
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы.

Позже сообщили о мощных взрывах в Одессе, и о том, что корабли Черноморского флота провели пуски "Калибров".

"Нерубайское и Черёмушки в Одесской области слышали очередной взрыв!" — цитирует портал свои источники.

Украинский канал "Легитимный" пишет о ракетных ударах по складам и железнодорожным путям в Одессе и Николаеве, по которым перебрасывались западные вооружения. Беспилотники "Герань" зафиксированы в Черниговской области.

Горят склады боеприпасов и ГСМ.

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ВАГНЕРУ ДАЛИ СНАРЯДЫ! НАСТУПЛЕНИЕ России! ХИТРЫЙ план Пригожина?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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