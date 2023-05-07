Поступает информация о ряде запусков ракет в направлении Одессы.
Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы.
Позже сообщили о мощных взрывах в Одессе, и о том, что корабли Черноморского флота провели пуски "Калибров".
"Нерубайское и Черёмушки в Одесской области слышали очередной взрыв!" — цитирует портал свои источники.
Украинский канал "Легитимный" пишет о ракетных ударах по складам и железнодорожным путям в Одессе и Николаеве, по которым перебрасывались западные вооружения. Беспилотники "Герань" зафиксированы в Черниговской области.
Горят склады боеприпасов и ГСМ.
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