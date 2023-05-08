МК: российские ВКС ответили за атаку на Кремль мощным ударом по резервам ВСУ

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 8 мая российские ВКС продолжили с удвоенной интенсивностью "ударную" майскую декаду, начатую 1 мая. Новые удары можно считать ответом за наглую атаку украинских дронов на Кремль и за покушение на политика и писателя Захара Прилепина.

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Их также можно расценивать как упреждающий удар в свете наступления ВСУ, которым грозит России Киев. Такое мнение высказал в своей авторской колонке обозреватель "МК" Сергей Вальченко.

Сами боевики ВСУ в ряде районов заявляют, что никогда ещё не испытывали подобной мощи. Серия мощных ракетных, авиационных и артиллерийских ударов нанесена по группировке ВСУ в районе Часова Яра, Краматорска и Славянска, поражены военные объекты в Одессе и мост в Затоке, через который прибывает на Украину военная техника из Румынии.

"В целом, массированный удар ВКС и артиллерии, надо полагать, преследовал несколько целей. Во-первых — сорвать анонсированное наступление ВСУ или, по крайней мере, максимально ослабить наступательные возможности противника. Во-вторых, предупредить зеленских, будановых и их западных покровителей о том, что наглость до добра не доводит, и с провокациями, вроде ударов по Кремлю, Крыму и другим российским регионам пора заканчивать", — заключил публицист.

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