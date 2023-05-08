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Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

1:25
Силовые структуры

На Западе считают, что применяемые вдоль всей линии фронта на Украине российскими военными тактические авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) нарушили планы Киева относительно контрнаступления. Об этом пишут журналисты Роланд Олифант и Джо Барнс в статье британского издания The Telegraph.

Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы ВСУ по контрнаступлению
Фото: https://defence-ua.com/news/zjavilis_dokazi_vikoristannja_rf_gibrida_raketi_ta_planujuchoji_bombi_grom_e1-10932.html

Авторы материала ссылаются на украинские власти, которые заявляют, что Россия в день выпускает не менее 20 "умных бомб". Западные и украинские аналитики полагают, что использование такого оружия может заставить Генштаб ВСУ изменить свои оперативные планы, а также планы по возможному контрнаступлению, отмечают обозреватели.

Очень серьёзной угрозой назвал планирующие бомбы также представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Российская авиация, по его словам, такие бомбы применяет уже около месяца в регионах, где ведутся боевые действия.

В статье также говорится о том, что боевые самолёты России получили возможность наносить удары по укрепрайонам без риска быть сбитыми из зенитно-ракетных комплексов.

Добавим, ранее Минобороны РФ сообщило об ударе "умными бомбами" по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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