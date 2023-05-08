Удары по Одесской области открывают любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 8 мая, ночью ВС РФ нанесли удар по Одессе. Уже сообщается об уничтоженных инфраструктурных объектах.

Фото: https://t.me/voenacher/42662

И если удар по железнодорожному мосту в Затоке и автомобильному мосту удачен, то от Румынии Украина отрезана, сообщает военно-аналитический канал "Рыбарь".

Теперь логистика в Одесской области с юго-запада перерезана, что открывает весьма любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий на Черноморском театре военных действий, отмечает портал.

В любом случае, уничтожение объектов инфраструктуры в Одесской области — это вывод из строя личного состава и вооружений, угрожающих Херсонской области и полуострову Крым.

Осталось дождаться результатов, подытожили аналитики.

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