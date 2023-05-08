Сегодня, 8 мая, ночью ВС РФ нанесли удар по Одессе. Уже сообщается об уничтоженных инфраструктурных объектах.
И если удар по железнодорожному мосту в Затоке и автомобильному мосту удачен, то от Румынии Украина отрезана, сообщает военно-аналитический канал "Рыбарь".
Теперь логистика в Одесской области с юго-запада перерезана, что открывает весьма любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий на Черноморском театре военных действий, отмечает портал.
В любом случае, уничтожение объектов инфраструктуры в Одесской области — это вывод из строя личного состава и вооружений, угрожающих Херсонской области и полуострову Крым.
Осталось дождаться результатов, подытожили аналитики.
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