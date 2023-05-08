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Удары по Одесской области открывают любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий

0:50
Силовые структуры

Сегодня, 8 мая, ночью ВС РФ нанесли удар по Одессе. Уже сообщается об уничтоженных инфраструктурных объектах.

Удары по Одесской области открывают любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий
Фото: https://t.me/voenacher/42662

И если удар по железнодорожному мосту в Затоке и автомобильному мосту удачен, то от Румынии Украина отрезана, сообщает военно-аналитический канал "Рыбарь".

Теперь логистика в Одесской области с юго-запада перерезана, что открывает весьма любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий на Черноморском театре военных действий, отмечает портал. 

В любом случае, уничтожение объектов инфраструктуры в Одесской области — это вывод из строя личного состава и вооружений, угрожающих Херсонской области и полуострову Крым.

Осталось дождаться результатов, подытожили аналитики. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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