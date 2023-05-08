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У ВСУ есть шанс наступать лишь на узком участке, у них мало шансов против 500 тысяч русских

1:13
Силовые структуры

Нельзя возлагать много надежд на контрнаступление украинской армии, по крайней мере непосредственно в ближайшее время.

У ВСУ есть шанс наступать лишь на узком участке, у них мало шансов против 500 тысяч русских
Фото: https://t.me/RVvoenkor/43046

Об этом сообщил британский экс-генерал Ричард Бэрронс.

По его выкладкам, ВСУ подготовили для операции не менее 60 тысяч солдат, а ВС РФ сконцентрировали на театре военных действий около 300 тысяч, и еще около 200 тысяч в резерве.

Даже если повезёт, такую операцию можно осуществить только на участке фронта шириной не более 25 километров, поскольку именно тогда Киев сможет создать нужное численное преимущество. Но всё это имеет смысл проводить, чтобы отрезать Крым или прорваться в глубину обороны РФ, чтобы угрожать тылам. Это дало бы миру ощущение, что победить русских можно, хотя это едва ли произойдет в этом году, в интервью BBC* сказал бывший военный Британии.

Но сэр Бэрронс полагает, что для этого Западу надо будет поставить производство вооружения на индустриальную основу, что невероятно дорого, но не так, как в случае прямой конфронтации с Москвой.

*признан иностранным агентом в России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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