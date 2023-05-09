Подполье Николаева: ВСУ кормят психотропными препаратами после ударов "Солнцепёков"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы унять панику после ударов ВС России по украинским боевикам из "Солнцепёков", ВСУшникам раздают запрещённые психотропные препараты американского производства, сообщили агенты подполья в Николаеве.

Фото: МВД РФ

Раздают наркотики сами командиры подразделений украинской армии.

"Такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали ещё давать такую дрянь под названием "Фен", они её нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил", — рассказали подпольщики РИА Новости.

После таких препаратов боевики теряют чувство самосохранения. Однако появляется агрессия и проблемы со здоровьем:

стенокардия,

повышенное давление,

краткосрочная потеря памяти.

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