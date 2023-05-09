Чтобы унять панику после ударов ВС России по украинским боевикам из "Солнцепёков", ВСУшникам раздают запрещённые психотропные препараты американского производства, сообщили агенты подполья в Николаеве.
Раздают наркотики сами командиры подразделений украинской армии.
"Такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали ещё давать такую дрянь под названием "Фен", они её нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил", — рассказали подпольщики РИА Новости.
После таких препаратов боевики теряют чувство самосохранения. Однако появляется агрессия и проблемы со здоровьем:
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