Ракетный удар, который нанесли российские военные по Украине минувшей ночью, стал одним из самых масштабных за последнее время. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Военная хроника".
Репортёры отметили, что было выпущено только по военным целям в Киеве 15 крылатых ракет Х-101/Х-555. Общее количество ракет в залпе оценивается в 50-80 единиц.
Большинство ракет, включая Р-500 комплекса "Искандер-К", прилетело на военные объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, куда стягиваются резервы для будущего контрнаступления украинских войск, добавили военкоры.
Также, кроме крылатых ракет, было применено по объектам ВСУ порядка 40 дронов "Герань-2".
Ранее военкоры "Русской Весны" предположили, что Украина может начать наступление в ночь на 9 мая, однако этот прогноз не оправдался.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.