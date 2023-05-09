Военкоры: ракетный удар по ВСУ в ночь на 9 мая стал одним из самых масштабных за последнее время.

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар, который нанесли российские военные по Украине минувшей ночью, стал одним из самых масштабных за последнее время. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Военная хроника".

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Репортёры отметили, что было выпущено только по военным целям в Киеве 15 крылатых ракет Х-101/Х-555. Общее количество ракет в залпе оценивается в 50-80 единиц.

Большинство ракет, включая Р-500 комплекса "Искандер-К", прилетело на военные объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, куда стягиваются резервы для будущего контрнаступления украинских войск, добавили военкоры.

Также, кроме крылатых ракет, было применено по объектам ВСУ порядка 40 дронов "Герань-2".

Ранее военкоры "Русской Весны" предположили, что Украина может начать наступление в ночь на 9 мая, однако этот прогноз не оправдался.

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