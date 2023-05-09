Военкор Газдиев: контуженные солдаты ВСУ в Артёмовске переодеваются в женскую одежду

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под контролем украинских сил остался последний район на окраине Артёмовска (Бахмута), но боевой дух ВСУ окончательно сломлен, заявил военкор Мурад Газдиев.

Фото: ВКонтакте

Противник пытается цепляться за каждый дом, буквально усеевая территорию ловушками и минами.

Из-за широкого применения артиллерии множество солдат неприятеля получают контузии и начинают вести себя неадекватно, рассказал репортёр.

"Наблюдали, как двое военнослужащих ВСУ переодевались наполовину в женскую одежду, брали разноцветные чемоданы. Брали питомцев" — процитировал Газдиев бойца ВС РФ.

Ранее стало известно, что ракетный удар по критическим объектам в Киеве ночью 9 мая наносился с четырёх стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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