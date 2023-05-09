РВ: Киев атаковали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС из района Каспийского моря

Ночью 9 мая военные объекты ВСУ и критическую инфраструктуру в Киеве атаковали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщили российские военкоры.

Фото: Вадим Савицкий

Обнаружить и ослабить ПВО вокруг украинской столицы помог массированный удар дронами-камикадзе, нанесённый накануне, пишет издание "Русская весна".

"Ближе к 04.00 9 мая были пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из район Каспия", — гласит сообщение в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Утром киевская оборона отчиталась, что все крылатые ракеты были сбиты, но депутаты Верховной Рады Украины рассказал об "очень сильном взрыве" в столице.

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