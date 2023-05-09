В Сети появилось видео, демонстрирующее необычное использование коптера со взрывчаткой против военнослужащего ВСУ. В записи показано, как оператор имитирует падение дрона в лесополосе, находящейся на украинских позициях, и превращает его в смертельную ловушку.
На видео боец ВСУ подходит к падающему беспилотнику и поднимает его, однако через несколько секунд квадракоптер взрывается прямо у него в руках.
Гражданские коптеры давно играют важную роль в зоне спецоперации. Под руководством опытных специалистов они превращаются в средства разведки и направленного удара, представляя собой миниатюрных "бомбардировщиков". В настоящее время на передовой активно используются FPV-дроны, которые могут стать аналогами управляемых ракет, способных атаковать технику и позиции противника с самых разных углов.
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