Mash: системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в ночь на вторник, девятое мая, системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету "Точка-У" Украины.

Фото: Правда.Ру

О работе ПВО написали в Telegram-канале Mash. По его данным, системы сбили ракету над городом Валуйки. Предположительно, снаряд запустили под Харьковом. В результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале подтверждал информацию о сбитой над населённым пунктом ракете.

"Последствия на земле уточняются", — добавил руководитель региона.

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