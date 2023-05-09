Российские журналисты сообщили, что в ночь на вторник, девятое мая, системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету "Точка-У" Украины.
О работе ПВО написали в Telegram-канале Mash. По его данным, системы сбили ракету над городом Валуйки. Предположительно, снаряд запустили под Харьковом. В результате происшествия никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале подтверждал информацию о сбитой над населённым пунктом ракете.
"Последствия на земле уточняются", — добавил руководитель региона.
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