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Mash: системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области

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Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в ночь на вторник, девятое мая, системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету "Точка-У" Украины.

Mash: системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области
Фото: Правда.Ру

О работе ПВО написали в Telegram-канале Mash. По его данным, системы сбили ракету над городом Валуйки. Предположительно, снаряд запустили под Харьковом. В результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале подтверждал информацию о сбитой над населённым пунктом ракете.

"Последствия на земле уточняются", — добавил руководитель региона.

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💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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