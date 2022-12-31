Для решения боевых задач ВСУ имеют право заходить на территорию Российской Федерации и бить артиллерией и РСЗО по объектам, считает военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Он призывает уничтожить локации в Таганроге, чтобы перерезать донецкую группировку, и в Валуйках Белгородской области.
"Дело в том, что в Валуйках несколько дивизий расположено, именно через эту базу с накоплением проходило более 100 тысяч российских воинов. Сейчас там около трёх десятков тысяч россиян, и это база, которая принимает, это очень большой логистический военный центр, её надо уничтожить", — сказал Свитан в эфире "Радио НВ".
Применяя только РСЗО Himars, ликвидировать объект не получится, поэтому надо зайти на территорию России и "дальше уничтожать её армейской артой", заявил полковник.
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