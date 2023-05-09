Российские военные ликвидировали сотрудника офиса Зеленского в зоне СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве сообщили о гибели в зоне спецоперации сотрудника офиса президента Украины. Как написал во вторник в своих соцсетях глава офиса Андрей Ермак, в Донбассе погиб его подчинённый Алексей Титаренко.

Фото: informing.ru

Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

При каких обстоятельствах и когда был ликвидирован чиновник киевского режима, не сообщается.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ — это не одна битва, которая всё решит, а серия событий. Главной задачей наступления он назвал "обнуление морального духа россиян".

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