Какое важное преимущество ВСУ наконец-то вырубила российская армия

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У армии России на театре военных действий в спецоперации появилось немало планирующих авиабомб, которые могут действовать на полсотни километров.

Фото: wikimedia.com

Вместе с БПЛА "Ланцет" эти бомбы позволили ВС РФ нивелировать преимущество украинской армии на этой дистанции в высокоточной артиллерии. Об этом сообщает главный редактор альманаха "Военная летопись", военный эксперт Илья Мощанский.

"Если во второй половине 2022 года ВСУ превосходили нас по личному составу и точной артиллерии, то это преимущество мы вырубили. И теперь мы сможем отражать любые их атаки, нанося высокоточные удары. У нас появилась модернизированная ракета Х-29, которая теперь бьет на 40 км. Мы с ее помощью пытаемся бить по мостам", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказывает Мощанский.

Поскольку у ВСУ нет авиации, они проверяют нашу способность реагировать на тот или иной вызов, а если они начнут перезагружать оборону ВС РФ, у то у неё возникнут проблемы, подытожил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.