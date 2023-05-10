Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет сотни тысяч лучших солдат при контрнаступлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с огромными потерями во время наступательной операции и лишатся сотен тысяч лучших солдат. Об этом предупредил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://regnum.ru/

Он назвал готовящееся контрнаступление Киева "безнадёжным делом" и "ритуальным жертвоприношением украинцев". По его мнению, руководителю Украины Владимиру Зеленскому не удастся организовать успешные атаки.

"Потери будут огромны", — подчеркнул политолог на своём YouTube-канале.

Ранее Соскин призвал Зеленского подать в отставку. Он считает, что действующий украинский президент не способен управлять государством в период вооружённого конфликта. Если Зеленский не покинет пост, на Украине рано или поздно начнутся массовые протесты, указал экс-советник Кучмы.

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