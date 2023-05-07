Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому необходимо подать в отставку

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский не может возглавлять её во время вооружённого столкновения с Россией.

Фото: lentka.com

"Зеленский уже не дотягивает до быстроты развития ситуации. Он не способен выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной", — сказал политик, видео с мнением доступно на YouTube-канале бывшего советника.

По его словам, руководитель государства не может выполнить свои обязанности. Лидеру необходимо сложить полномочия, чтобы избежать массовых протестов против киевских властей, добавил Соскин.

"Зеленский висит на волоске", — подчеркнул экс-советник.

Он предупредил, что при отсутствии контрнаступления ВСУ президент окажется ненужным. Из-за его политики Украина лишилась территорий и граждан, которые отправились в Европу и Россию, заключил Соскин.

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