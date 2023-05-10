Главком ВСУ Валерий Залужный отменил встречу с начальниками генеральных штабов НАТО. Об этом сообщил руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на открытии соответствующего заседания.
По его словам, украинский военачальник отказался от участия в мероприятии даже в онлайн-формате. Причина отсутствия Залужного на заседании — "напряжённая оперативная обстановка" на территории Украины, пояснил Бауэр, ссылаясь на письмо главкома ВСУ.
При этом представитель НАТО добавил, что военный блок получает всю информацию о готовящемся контрнаступлении украинской армии.
Ранее Залужный пожаловался американскому генералу Марку Милли на участившиеся ракетные атаки ВС РФ и попросил поставить Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также добавил, что российская авиация наносит серьёзный урон объектам ВСУ.
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