Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за "напряжённой ситуации" на Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком ВСУ Валерий Залужный отменил встречу с начальниками генеральных штабов НАТО. Об этом сообщил руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на открытии соответствующего заседания.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По его словам, украинский военачальник отказался от участия в мероприятии даже в онлайн-формате. Причина отсутствия Залужного на заседании — "напряжённая оперативная обстановка" на территории Украины, пояснил Бауэр, ссылаясь на письмо главкома ВСУ.

При этом представитель НАТО добавил, что военный блок получает всю информацию о готовящемся контрнаступлении украинской армии.

Ранее Залужный пожаловался американскому генералу Марку Милли на участившиеся ракетные атаки ВС РФ и попросил поставить Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также добавил, что российская авиация наносит серьёзный урон объектам ВСУ.

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