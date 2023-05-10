Российские журналисты заявили, что в Новосибирске неизвестные пытались сжечь бомбардировщик Су-24.
О происшествии написали в Telegram-канале "112". По его данным, два злоумышленника повредили сетку-рабицу и прорвались на авиазавод имени Чкалова. Предположительно, они пытались поджечь законсервированный самолёт.
Как сообщили в СМИ, неизвестные снимали диверсию на видео. В ФСБ заметили эти кадры в соцсети и подтвердили, что они не являются фейком, подчеркнули журналисты. Они добавили, что злоумышленники не смогли повредить бомбардировщик.
По информации издания, после попытки поджога на заводе усилили охрану. Правоохранители разыскивают неизвестных, заключили в Telegram-канале.
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