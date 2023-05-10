Baza: в Брянской области обстреляли нефтепровод "Дружба"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что в посёлке Свень Брянской области атаковали нефтепровод "Дружба". Он расположен в 150 километрах от границы, напомнили в СМИ.

Фото: eer.ru

О диверсии сообщили в Telegram-канале Baza. По его информации, обстрел произошёл в среду, 10 мая, утром. Злоумышленники нанесли удары по трём резервуарам для нефтепродуктов, отметили в СМИ. Его источники добавили, что на пустых ёмкостях замечены пробоины, размер которых составляет примерно 10 сантиметров.

Как подчеркнули в издании, в результате происшествия никто не пострадал. Утечки и возгорания не зафиксированы, сказали журналисты.

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