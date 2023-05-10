Военные корреспонденты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации вторые сутки наносят мощнейшие удары по складам украинской техники в Херсоне.
Об атаке на хранилища заявили в Telegram-канале "Военная хроника". По его информации, ряд крупных соединений ВСУ лишились транспорта.
Вместе с этим журналисты отметили, что в среду, 10 мая, утром в Чёрном море появились корабли с ракетами "Калибр".
Данные об обстреле Херсона подтвердила украинская сторона. На официальном сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации, предупредили о воздушной тревоге во всех восточных регионах страны.
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