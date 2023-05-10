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"Военная хроника": РФ наносит удары по хранилищам техники ВСУ в Херсоне и оставляет их крупные соединения без транспорта

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Силовые структуры

Военные корреспонденты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации вторые сутки наносят мощнейшие удары по складам украинской техники в Херсоне.

"Военная хроника": РФ наносит удары по хранилищам техники ВСУ в Херсоне и оставляет их крупные соединения без транспорта
Фото: freeua.ru

Об атаке на хранилища заявили в Telegram-канале "Военная хроника". По его информации, ряд крупных соединений ВСУ лишились транспорта.

Вместе с этим журналисты отметили, что в среду, 10 мая, утром в Чёрном море появились корабли с ракетами "Калибр".

Данные об обстреле Херсона подтвердила украинская сторона. На официальном сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации, предупредили о воздушной тревоге во всех восточных регионах страны.

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⚡️Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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