"Военная хроника": РФ наносит удары по хранилищам техники ВСУ в Херсоне и оставляет их крупные соединения без транспорта

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации вторые сутки наносят мощнейшие удары по складам украинской техники в Херсоне.

Фото: freeua.ru

Об атаке на хранилища заявили в Telegram-канале "Военная хроника". По его информации, ряд крупных соединений ВСУ лишились транспорта.

Вместе с этим журналисты отметили, что в среду, 10 мая, утром в Чёрном море появились корабли с ракетами "Калибр".

Данные об обстреле Херсона подтвердила украинская сторона. На официальном сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации, предупредили о воздушной тревоге во всех восточных регионах страны.

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