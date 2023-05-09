Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты дислокации и хранилища боеприпасов армии Украины.
"Нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — написали в официальном Telegram-канале ведомства.
По его данным, российские военные поразили все необходимые объекты противника. Из-за этого ВСУ не смогли сконцентрировать резервы и доставить снаряды на фронт, добавили в министерстве.
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