Минобороны: ВС России нанесли удар по резервам и складам боеприпасов украинской армии

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты дислокации и хранилища боеприпасов армии Украины.

Фото: СмК

"Нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — написали в официальном Telegram-канале ведомства.

По его данным, российские военные поразили все необходимые объекты противника. Из-за этого ВСУ не смогли сконцентрировать резервы и доставить снаряды на фронт, добавили в министерстве.

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