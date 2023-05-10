Генеральный инспектор ВС ФРГ Бройер: танки Leopard 2 уже в бою на Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В процессе всех переговоров стало понятно, что планирование украинского наступления идёт полным ходом. Об этом заявил генеральный инспектор вооружённых сил Германии Карстен Бройер в интервью Tagesspiegel.

Фото: avto.goodfon.ru

Он также высказался об использовании поставленных Киеву странами НАТО немецких танков "Леопард". По словам инспектора, они уже применяются в боевых действиях.

"Что касается танков Leopard 2 — они сейчас находятся в бою. Я не увидел ничего похожего на усталость от военных действий, только неудержимую волю солдат не только закончить их, но и выиграть", — заявил Бройер.

Ранее инспектор ФРГ рассказал что мешает контрнаступлению ВСУ.

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