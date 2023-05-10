Сладков: между МО РФ и ВСУ началась схватка на информационном фронте с целью выяснить, кто хитрее

Минобороны России и командование вооружённых сил Украины (ВСУ) начали информационную игру под названием "Стой там — иди сюда" с целью выяснить, кто хитрее. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: discover24.ru

Репортёр проанализировал заявления различных экспертов и политиков с той и другой стороны о контрнаступлении ВСУ и пришёл к выводу, что все окончательно запутались.

"Теперь уже всем категорически непонятно, кто и где собирается обороняться, а кто и где намерен идти вперёд", — отметил военкор.

Он считает, что возможен вариант, при котором Киев готовится, скрепя сердце, идти в наступление, но Минобороны РФ быстро разрушает все стратегические запасы в глубоком тылу Украины и моментально разбивает все группировки ВСУ, собирающиеся на том или ином направлении во фронтовой зоне.

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