Владимир Путин подписал указ "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году".
Указ гласит, что россияне, пребывающих в запасе, должны быть призваны для прохождения военных сборов в ВС РФ. Альтернативной армейской службы может быть также служба в войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах ФСБ.
Органам исполнительной власти субъектов РФ предписывается обеспечить проведение военных сборов.
Два пункта в указе засекречены и обозначены словами "для служебного пользования".
Ранее юрист Павел Чиков объяснил правовые аспекты, связанные с вручением повесток и проведением военных сборов.
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