RusVesna: турецкие бронеавтомобили Otokar Cobra II впервые замечены на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали использовать бронеавтомобили ВС Турции Otokar Cobra II в зоне боевых действий.

Фото: Министерство обороны Украины

Как отмечает "Русская весна", в соцсетях появляются видеозаписи, на которых демонстрируется передвижение украинских военных на турецких "Кобрах". Подчёркивается, что в апреле автомобили Otokar Cobra II были замечены на территории Румынии. Судя по всему, недавно техника поступила на Украину.

"О поставках этих машин Вооружённым силам Украины официально не сообщалось", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее в Сети появились кадры с уничтоженной турецкой бронемашиной BMC Kirpi на Артёмовском направлении спецоперации.

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