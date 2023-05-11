РВ: военный ВСУ показал, как в одном дворе в Бахмуте уничтожили технику из разных стран НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ведут ожесточённые бои в Бахмуте (Артёмовске) в ДНР, продолжая уничтожать личный состав и технику вооружённых сил Украины (ВСУ).

Новые свидетельства их успешной работы предоставили сами украинские боевики. Они сняли видео, на котором в кадр попала разбитая техника разных стран НАТО, находящаяся в одном дворе в Бахмуте. Ролик опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Боевик ВСУ прошёл по одному из дворов Артёмовска и снял уничтоженные: американский бронеавтомобиль HMMWV (Humvee) канадский Senator, турецкую бронемашину BMC Kirpi и подбитую боевую машину пехоты (БМП-2).

Ранее солдат украинских войск показал на видео участок "дороги смерти" у Бахмута с уничтоженной россиянами только за три дня военной техникой НАТО.