Российские военные ведут ожесточённые бои в Бахмуте (Артёмовске) в ДНР, продолжая уничтожать личный состав и технику вооружённых сил Украины (ВСУ).
Новые свидетельства их успешной работы предоставили сами украинские боевики. Они сняли видео, на котором в кадр попала разбитая техника разных стран НАТО, находящаяся в одном дворе в Бахмуте. Ролик опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Боевик ВСУ прошёл по одному из дворов Артёмовска и снял уничтоженные: американский бронеавтомобиль HMMWV (Humvee) канадский Senator, турецкую бронемашину BMC Kirpi и подбитую боевую машину пехоты (БМП-2).
Ранее солдат украинских войск показал на видео участок "дороги смерти" у Бахмута с уничтоженной россиянами только за три дня военной техникой НАТО.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.