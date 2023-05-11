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Поддубный: ВС Украины нашли новые способы борьбы против дронов "Ланцет" ВС России

1:01
Силовые структуры

ВСУ начали испытывать новые способы борьбы против российских "Ланцетов". Данный боеприпас-камикадзе все последние месяцы показывает высочайшую эффективность, рассказал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Поддубный: ВС Украины нашли новые способы борьбы против дронов "Ланцет" ВС России
Фото: blotter.mirtesen.ru

Он отметил, что "Ланцеты" — единственное массовое средство контрбатарейной борьбы. Формирования киевского режима ранее начали укрывать артиллерию и другую технику противокумулятивными сетями. Этот метод не помогал противнику. Теперь, судя по всему, при содействии западных специалистов на вооружении ВСУ появились системы РЭБ, которые с разной степенью эффективности глушат каналы управления нашего комплекса.

"Коллектив, который разработал и донёс "Ланцеты" до фронта, — это великие люди. Они своими головами и руками спасли не одну тысячу солдатских жизней. И, я думаю, против новой забавы ВСУ найдут решение", — подытожил Поддубный.

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Дрон-камикадзе "Ланцет"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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