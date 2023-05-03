РИА Новости: ВС РФ уничтожают остатки ПВО Украины дронами-камикадзе "Ланцет"

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Чтобы уничтожить остатки рабочих установок ПВО Украины, российские военные используют дроны-камикадзе "Ланцет". БПЛА наносят точные удары по оружию ВСУ, рассказал источник.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Речь идёт о дальнобойных установках Украины С-300ПС и С-300В.

"В одном налёте могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", — сообщил источник РИА Новости.

Тактика сосредоточенных групповых ударов позволяет уничтожить не только технику, но и всё "семейство" С-300:

пусковые установки ракет,

командные пункты,

радары.

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