Чтобы уничтожить остатки рабочих установок ПВО Украины, российские военные используют дроны-камикадзе "Ланцет". БПЛА наносят точные удары по оружию ВСУ, рассказал источник.
Речь идёт о дальнобойных установках Украины С-300ПС и С-300В.
"В одном налёте могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", — сообщил источник РИА Новости.
Тактика сосредоточенных групповых ударов позволяет уничтожить не только технику, но и всё "семейство" С-300:
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