Эксперт раскрыл ключевые характеристики ракет Storm Shadow: новые угрозы и современные решения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме предложили возвести памятник российским бойцам, погибшим в ходе СВО
МК: Кнутов обнародовал новую версию пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
Слуцкий: ситуация с георгиевскими ленточками в Катаре не имеет ничего общего с политикой
Как сэкономить на ремонте трещины переднего бампера
Десантники армии Польши едут на Украину под видом "туристов"
Депутат Журавлёв: нужно отодвинуть украинские позиции от границ РФ на дальность действия ракет Storm Shadow
ВС России перебрасывают крупное подкрепление с бронетехникой на Херсонское направление
Maserati объявляет об официальном прекращении выпуска своих двигателей V8
Полноприводный Volkswagen ID.7 GTX представлен перед дебютом в Мюнхене

Эксперт Козюлин рассказал о характеристиках ракет Storm Shadow и методах их нейтрализации

3:11
Силовые структуры

Кандидат политических наук и профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал Pravda.Ru о ключевых характеристиках ракет Storm Shadow и методах их нейтрализации.

Эксперт Козюлин рассказал о характеристиках ракет Storm Shadow и методах их нейтрализации
Фото: realist.online

В свете недавних событий, связанных с использованием ракет Storm Shadow, эксперты обращают внимание на потенциальные угрозы, которые они представляют, а также возможности противодействия этому оружию.

Одной из основных черт ракет Storm Shadow является их скорость, которая ограничена дозвуковым режимом. Козюлин отмечает, что они летят довольно медленно на низкой высоте и используют рельеф местности для своего движения. Перед ударом, эти ракеты проходят небольшой подъём, затем направляются сверху к цели. Они наводятся с использованием системы GPS и карты местности, которая заложена в их систему управления.

Обычные антидроновые ружья не являются эффективным средством противодействия ракетам Storm Shadow. Козюлин подчеркивает, что необходимы другие меры, такие как противовоздушная оборона, использование наземных и воздушных систем противовоздушной обороны. Он отмечает, что российские ВВС и системы ПВО обладают преимуществом в воздушном пространстве и способны контролировать большую часть неба.

Одной из спорных тем, связанных с ракетами Storm Shadow, является их заявленная дальность. Хотя официально она ограничена до 300 км, по словам Козюлина, реальные возможности этого оружия могут превышать этот предел. Он отмечает, что существуют утверждения о дальности вплоть до тысячи километров, а по некоторым характеристикам она составляет 560 км. Превышения заявленной дальности является нарушением режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который запрещает экспорт ракет с дальностью свыше 300 км. Из-за этого британские представители заявили, что они поставляют ракеты с дальностью до 300 км. Однако Козюлин отмечает, что реальные возможности ракет позволяют превысить этот предел, что ставит под вопрос эффективность контроля за экспортом.

Ещё одним важным аспектом, который Козюлин подчеркивает, является метод запуска ракет Storm Shadow. Они запускаются с самолетов "воздух-земля", и здесь возникают проблемы для украинских самолётов. В воздушном пространстве региона доминируют российские Военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны.

"И наши системы противовоздушной обороны тоже обозревают и могут контролировать всё воздушное пространство Украины, практически всё. Поэтому запуск этих ракет тоже будет сопряжён с определённым риском: самолёт будет летать невысоко, чтобы его не заметили, запускать и убегать обратно", — подытожил Козюлин.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эксперт раскрыл ключевые характеристики ракет Storm Shadow: новые угрозы и современные решения
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Вдовец актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о конфликте в семье из-за наследства: "Её угробили"
Жители Приморья предпочитают останавливаться в Москве в гостиницах, а не в квартирах
Единственный в своем роде Porsche 911 Carrera 4 1990 года выпуска отправляется на аукцион
Киану Ривз демонстрирует впечатляющее мастерство вождения в фильме "Джон Уик: Глава 4"
Новые кредитные программы Московского автозавода: специальные условия на покупку внедорожников с 15 мая
Малышева и Гандельман перечислили три неожиданных способа защититься от деменции
Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление гематогена может привести к развитию диабета
SHOT: рядом с ТЭЦ-21 в Москве найден неизвестный снаряд
Daily Mail: отправка ракет Storm Shadow на Украину вызывает тревогу среди читателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников