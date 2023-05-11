Эксперт раскрыл ключевые характеристики ракет Storm Shadow: новые угрозы и современные решения

Эксперт Козюлин рассказал о характеристиках ракет Storm Shadow и методах их нейтрализации

3:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кандидат политических наук и профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал Pravda.Ru о ключевых характеристиках ракет Storm Shadow и методах их нейтрализации.

Фото: realist.online

В свете недавних событий, связанных с использованием ракет Storm Shadow, эксперты обращают внимание на потенциальные угрозы, которые они представляют, а также возможности противодействия этому оружию.

Одной из основных черт ракет Storm Shadow является их скорость, которая ограничена дозвуковым режимом. Козюлин отмечает, что они летят довольно медленно на низкой высоте и используют рельеф местности для своего движения. Перед ударом, эти ракеты проходят небольшой подъём, затем направляются сверху к цели. Они наводятся с использованием системы GPS и карты местности, которая заложена в их систему управления.

Обычные антидроновые ружья не являются эффективным средством противодействия ракетам Storm Shadow. Козюлин подчеркивает, что необходимы другие меры, такие как противовоздушная оборона, использование наземных и воздушных систем противовоздушной обороны. Он отмечает, что российские ВВС и системы ПВО обладают преимуществом в воздушном пространстве и способны контролировать большую часть неба.

Одной из спорных тем, связанных с ракетами Storm Shadow, является их заявленная дальность. Хотя официально она ограничена до 300 км, по словам Козюлина, реальные возможности этого оружия могут превышать этот предел. Он отмечает, что существуют утверждения о дальности вплоть до тысячи километров, а по некоторым характеристикам она составляет 560 км. Превышения заявленной дальности является нарушением режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который запрещает экспорт ракет с дальностью свыше 300 км. Из-за этого британские представители заявили, что они поставляют ракеты с дальностью до 300 км. Однако Козюлин отмечает, что реальные возможности ракет позволяют превысить этот предел, что ставит под вопрос эффективность контроля за экспортом.

Ещё одним важным аспектом, который Козюлин подчеркивает, является метод запуска ракет Storm Shadow. Они запускаются с самолетов "воздух-земля", и здесь возникают проблемы для украинских самолётов. В воздушном пространстве региона доминируют российские Военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны.

"И наши системы противовоздушной обороны тоже обозревают и могут контролировать всё воздушное пространство Украины, практически всё. Поэтому запуск этих ракет тоже будет сопряжён с определённым риском: самолёт будет летать невысоко, чтобы его не заметили, запускать и убегать обратно", — подытожил Козюлин.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.