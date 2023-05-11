Колонный военной техники украинских войск весь день идут в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление по объездной дороге из Харькова. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный со ссылкой на источники в Харькове.
В колоннах танки, самоходные артиллерийские установки и бронемашины с пехотой, отметил репортёр.
По данным ряда источников, в колоннах были замечены современные танки западного производства, добавил он.
Ранее Поддубный написал, что киевский режим начал реализацию операции по окружению российских сил в Артёмовске (Бахмуте).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.