Поддубный: из Харькова весь день идут колоны бронетехники ВСУ в сторону Белгородской области

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Колонный военной техники украинских войск весь день идут в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление по объездной дороге из Харькова. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный со ссылкой на источники в Харькове.

Фото: n4k.ru

В колоннах танки, самоходные артиллерийские установки и бронемашины с пехотой, отметил репортёр.

По данным ряда источников, в колоннах были замечены современные танки западного производства, добавил он.

Ранее Поддубный написал, что киевский режим начал реализацию операции по окружению российских сил в Артёмовске (Бахмуте).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.