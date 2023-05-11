Военкоры описали начало наступления ВСУ: "Враг бежал, а кто-то сгорел"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска осуществили попытку прорыва первой линии обороны в ДНР на четырёх бронемашинах с пехотой. Группировка ВСУ планировала пройти между населёнными пунктами Майорском и Озаряновкой. Однако противнику не удалось закрепиться. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Архангел Спецназа".

Фото: Телеграм

"Враг бежал, а кто-то сгорел. Был плотный стрелковый и артиллерийский бой", — отметили военкоры.

Противник на протяжении длительного времени пытается продвинуться и накопить силы.

"Его быстро сжигают. Но не стоит расслабляться, нужно быть в полной готовности", — говорится в сообщении канала.

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