Украинские войска осуществили попытку прорыва первой линии обороны в ДНР на четырёх бронемашинах с пехотой. Группировка ВСУ планировала пройти между населёнными пунктами Майорском и Озаряновкой. Однако противнику не удалось закрепиться. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Архангел Спецназа".
"Враг бежал, а кто-то сгорел. Был плотный стрелковый и артиллерийский бой", — отметили военкоры.
Противник на протяжении длительного времени пытается продвинуться и накопить силы.
"Его быстро сжигают. Но не стоит расслабляться, нужно быть в полной готовности", — говорится в сообщении канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.