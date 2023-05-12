Командир "Дон" рассказал об уничтожении конвоя ВСУ с наёмниками из Франции гаубицей "Мста-Б"

Дальнобойные гаубицы "Мста-Б" не только поддерживают наступающую пехоту ВС РФ, но и успешно уничтожают скопления противника в тылу ВСУ, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным "Дон".

Фото: Вадим Савицкий

Накануне расчёт орудия ликвидировал большое количество французских наёмников, добавил он.

"Выполняли задачи по удержанию линии обороны нашей на берегу водохранилища. И большое количество тогда наемников заходило. Были поставлены задачи на уничтожение колонны", — пояснил боец в интервью изданию "Звезда".

"Дон" отметил, что в результате атаки было уничтожено около 40 автомобилей противника и нанесён большой урон личному составу неприятеля.

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