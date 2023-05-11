Бороться с украинскими диверсантами в зоне СВО помогают специальные бронированные поезда ВС РФ, рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.
Специальные поезда "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей" не только сопровождают военные грузовые эшелоны и восстанавливают железнодорожные пути, но и успешно борются с ДРГ неприятеля.
"Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника", — пояснил Косенков в интервью агентству ТАСС.
Он добавил, что на вооружении бронепоездов стоят зенитные установки, автоматические гранатомёты, средства РЭБ и разведывательные дроны.
Ранее американские эксперты назвали главную уязвимость систем ПВО Patriot, которая делает их легкой мишенью для ракет ВКС РФ.
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