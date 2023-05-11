Минобороны РФ: четыре бронепоезда ВС России успешно отразили все атаки диверсантов ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бороться с украинскими диверсантами в зоне СВО помогают специальные бронированные поезда ВС РФ, рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Фото: ВКонтакте

Специальные поезда "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей" не только сопровождают военные грузовые эшелоны и восстанавливают железнодорожные пути, но и успешно борются с ДРГ неприятеля.

"Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника", — пояснил Косенков в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что на вооружении бронепоездов стоят зенитные установки, автоматические гранатомёты, средства РЭБ и разведывательные дроны.

Ранее американские эксперты назвали главную уязвимость систем ПВО Patriot, которая делает их легкой мишенью для ракет ВКС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.