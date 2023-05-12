Широко разрекламированное Киевом весеннее контрнаступление ВСУ обречено на провал, заявил полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Во-первых, отметил он, США и Европа уже не способны поставлять Украине то же количество вооружения, которое Запад передавал в течение 14 месяцев конфликта. Во-вторых, для успешных наступательных действий требуется хорошо подготовленная армия, а все опытные украинские командиры и офицеры уже были уничтожены в ходе боёв.
Ещё одним препятствием для Киева станет российская оборона, которую ВС РФ выстроили на контролируемой территории.
"По мнению американских аналитиков, русские спроектировали и построили внушительную серию оборонительных поясов, которые было бы трудно пробить даже полностью обученным западным армиям", — отметил Дэвис в издании 19FortyFive.
Наконец, за наступлением ВСУ последует контратака российских сил, а к тому моменту у Киева не останется ни артиллерии, ни средств ПВО, ни солдат.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.