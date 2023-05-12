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NYT: президент Украины Зеленский готовит Запад к провалу контрнаступления ВСУ

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Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский, сообщив о неготовности ВСУ к контрнаступлению, решил подготовить Запад к возможному провалу полномасштабной атаки Киева на линии соприкосновения. Об этом пишет The New York Times.

NYT: президент Украины Зеленский готовит Запад к провалу контрнаступления ВСУ
Фото: tvc.ru

По данным издания, официальный Киев также хочет снизить ожидания западных партнёров от планируемой наступательной операции. Кроме того, авторы не исключили, что глава Украины пытается оказать давление на США и другие страны для получениях новой техники и боеприпасов.

"Как заявили украинские военные и политические аналитики, Зеленский был прав в отношении сохраняющихся недостатков армии перед наступлением", — подчёркивается в публикации.

Обозреватели NYT допустили, что Киев, распространяя информацию о переносе сроков контрудара, намеревается ввести Москву в заблуждение и скрыть истинные планы украинского командования.

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Каким будет контрнаступление ВСУ? Прогноз Артамонова
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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