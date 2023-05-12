Украинский президент Владимир Зеленский, сообщив о неготовности ВСУ к контрнаступлению, решил подготовить Запад к возможному провалу полномасштабной атаки Киева на линии соприкосновения. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, официальный Киев также хочет снизить ожидания западных партнёров от планируемой наступательной операции. Кроме того, авторы не исключили, что глава Украины пытается оказать давление на США и другие страны для получениях новой техники и боеприпасов.
"Как заявили украинские военные и политические аналитики, Зеленский был прав в отношении сохраняющихся недостатков армии перед наступлением", — подчёркивается в публикации.
Обозреватели NYT допустили, что Киев, распространяя информацию о переносе сроков контрудара, намеревается ввести Москву в заблуждение и скрыть истинные планы украинского командования.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.