NYT: президент Украины Зеленский готовит Запад к провалу контрнаступления ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский, сообщив о неготовности ВСУ к контрнаступлению, решил подготовить Запад к возможному провалу полномасштабной атаки Киева на линии соприкосновения. Об этом пишет The New York Times.

Фото: tvc.ru

По данным издания, официальный Киев также хочет снизить ожидания западных партнёров от планируемой наступательной операции. Кроме того, авторы не исключили, что глава Украины пытается оказать давление на США и другие страны для получениях новой техники и боеприпасов.

"Как заявили украинские военные и политические аналитики, Зеленский был прав в отношении сохраняющихся недостатков армии перед наступлением", — подчёркивается в публикации.

Обозреватели NYT допустили, что Киев, распространяя информацию о переносе сроков контрудара, намеревается ввести Москву в заблуждение и скрыть истинные планы украинского командования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.