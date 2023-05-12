Ходаковский высказался по поводу внезапного "наступления" ВСУ: морально мы не совсем готовы

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский высказался по поводу вчерашнего внезапного "контрнаступления" вооружённых сил Украины (ВСУ), о начале которого вчера вечером массово стали сообщать военкоры в Telegram-каналах, а позднее Минобороны РФ официально заявило, что обстановка контролируется.

Фото: topwar.ru

По мнению комбата, это показало, насколько велик уровень напряжения в обществе, а также то, что полной моральной готовности к атаке противника пока нет.

"Насколько я понимаю, — первый натиск отбили? Уровень напряжения, который возник вчера и выразился в качестве и количестве звонков и сообщений, говорит о том, что морально мы не вполне готовы. Вот так готовимся-готовимся к контрнаступлению — и не подготовились", — заметил Ходаковский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.