ВСУ привлекают игроманов для управления дронами-камикадзе

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ отбирают для управления дронами любителей компьютерных игр-симуляторов.

Фото: https://root-nation.com/

Об этом рассказал герой ДНР, исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса", доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что российские беспилотники "Добрыня" не летают.

Он отметил, что для работы с дронами-камикадзе, наносящие удар на больших скоростях, требуется хороший вестибулярный аппарат, так как управление происходит через виртуальную реальность. Подготовку для управления такими дронами часто доверяют людям с игровым опытом. Игроманы — идеальные операторы дронов.

"Управление идёт через человека. Он сидит в аппарате виртуальной реальности с джойстиком и у него перед глазами несется всё то, что наблюдает дрон, который летит со средней скоростью 150 км/ч.", — цитирует слова Пинчука URA.RU.

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