Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 32-й бригады 3-го механизированного батальона записали видеообращение, в котором рассказали о жестоком и подлом убийстве сослуживца комбатом и командованием. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Солдаты заявили, что собрали по этому поводу подписи на пяти листах. Они попросили обратить вниманием на факт превышения своих служебных обязанностей подполковником Владимиром Сырским, который не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет грубую силу к подчинённым.
Также боевики бригады потребовали провести служебное расследование и попросили проверить и наказать по сути инцидента комбата.
Ранее появилось видео кровавого провала попытки контрнаступления ВСУ в ДНР.
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