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РВ: командиры ВСУ жестоко убили бойца 32-й бригады

0:54
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 32-й бригады 3-го механизированного батальона записали видеообращение, в котором рассказали о жестоком и подлом убийстве сослуживца комбатом и командованием. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: командиры ВСУ жестоко убили бойца 32-й бригады
Фото: ВКонтакте

Солдаты заявили, что собрали по этому поводу подписи на пяти листах. Они попросили обратить вниманием на факт превышения своих служебных обязанностей подполковником Владимиром Сырским, который не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет грубую силу к подчинённым.

Также боевики бригады потребовали провести служебное расследование и попросили проверить и наказать по сути инцидента комбата.

Ранее появилось видео кровавого провала попытки контрнаступления ВСУ в ДНР.

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Наступление ВСУ началось? / Трампа признали виновным / Залужный отказался от переговоров с НАТО
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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