РВ: командиры ВСУ жестоко убили бойца 32-й бригады

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 32-й бригады 3-го механизированного батальона записали видеообращение, в котором рассказали о жестоком и подлом убийстве сослуживца комбатом и командованием. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: ВКонтакте

Солдаты заявили, что собрали по этому поводу подписи на пяти листах. Они попросили обратить вниманием на факт превышения своих служебных обязанностей подполковником Владимиром Сырским, который не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет грубую силу к подчинённым.

Также боевики бригады потребовали провести служебное расследование и попросили проверить и наказать по сути инцидента комбата.

Ранее появилось видео кровавого провала попытки контрнаступления ВСУ в ДНР.

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