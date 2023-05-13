Ходаковский о росте военной мощи Украины: Английские дальнобойные ракеты уже наносят удары по Луганску

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о возрастающем объёме военной помощи Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/43875

Ходаковский отметил, что Швейцария отказывается от своего нейтрального статуса, чтобы отправлять вооружение на Украину. Рассказал он и о двадцати боевых машинах пехоты и тридцать танков, которые предоставила ВСУ Германия. Заметил он на фронте и колонну турецких бронетранспортёров Кирпи.

"Английские дальнобойные ракеты уже наносят удары по Луганску…. Нам не на кого рассчитывать, кроме, как на себя, — это становится всё очевиднее", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Ходаковский признал, что к наступлению ВСУ мы морально мы не совсем готовы.

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