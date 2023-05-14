"РВ": тревога ревёт по всей Украине. Киев ждёт удары "умных бомб"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушная тревога ревёт во всех областях Украины. Киев ожидает удары "умных бомб" ВС России.

Фото: РИА Новости

Как сообщили СМИ, приближаются к Незалежной не только ракеты, но и российские военные самолёты.

"Украинские военные ожидают комбинированный удар "умных бомб" и крылатых ракет воздушного базирования, выпущенных стратегическими бомбардировщиками", — передаёт "Русская весна" со ссылкой на украинские источники.

Сначала воздушную тревогу объявили в 12 областях Украины, но через несколько минут сирена "взвыла" по всей стране.

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