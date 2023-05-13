Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
SCMP: Россия порадовала Китай своими манипуляциями с юанем
Монтян: у России объявились "союзники" из Прибалтики в противодействии санкциям ЕС
Диетолог Гинзбург перечислил гражданам РФ пять продуктов, которые приводят к опасным болезням
Попов допустил, что ВС Украины сбили Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС России
РВ: в Павлограде и Хмельницком уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО
Автолюбителям пригодится уксус в машине
Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки
РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком
РВ: "Дорога смерти" под Артёмовском пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины

Версии: чем была атакована авиационная группа в Брянской области

3:23
Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня ВКС РФ потеряли сразу четыре единицы авиационной техники в небе над Брянской областью вблизи российско-украинской границы. Официальных комментариев по поводу ситуации пока не появлялось, поэтому мы собрали главные версии произошедшего к этому часу.

Версии: чем была атакована авиационная группа в Брянской области
Фото: Fotodom.ru

Днем, 13 мая, в Брянской области были сбиты два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. По предварительным данным все они входили в одну авиационную группу. Вертолеты упали в районе Клинцов, бомбардировщик в Истровке, а истребитель — в районе Стародуба.

Сразу после происшествия появились две версии — диверсионно-разведывательная группа с ПЗРК, проникшая на территорию России, или работа дальнобойных систем ПВО с Черниговской области. Однако обе были впоследствии опровергнуты разными источниками, включая издание Readovka.

По версии Telegram-канала "Рыбарь", ВСУ устроили засаду и атаковали российскую авиагруппу с помощью ракет воздушного базирования AIM-120A/B/C.

"Есть версия, что необъявленная поставка ракет воздушного базирования средней дальности AIM-120, о вероятности которой сообщали ещё в марте, всё-таки состоялась. В пользу версии о возможном ударе истребительной авиации ВВС Украины по российской авиационной группе говорит тот факт, что польские МиГи, переданные ВСУ, прошли модернизацию. На них ранние модификации ракет средней дальности "воздух-воздух" AIM-120A/B/C (могут нести ракеты с дальностью до 70 км)", — пишут аналитики "Рыбаря".

Они также предположили, что взлет вражеской авиации, устроившей засаду на российскую авиационную группу, скорее всего, был с аэродрома в Миргороде в Полтавской области, где расквартирована украинская истребительная эскадрилья.

 

Есть также версия о том, что вертолеты и самолеты были сбиты российским комплексом "Панцирь", по крайней мере на это намекают авторы Telegram-канала "Горячие точки".

"Перед готовящемся контрнаступлением ВСУ и празднованием Дня Победы в Москве Генштабу ВС РФ имело бы смысл развернуть дополнительный рубеж противовоздушной обороны на линии Чернигов — Москва, — рассуждают авторы Telegram-канала. — Дополнительный рубеж обороны состоял бы из дивизионов С-400, которые, как правило, усиливаются ЗРПК "Панцирь", радиус поражения которого составляет 20 км.

Если посмотреть на места падения самолетов и вертолетов, то все они будут попадать в окружность радиусом 20 км с центром районе н. п. Павличи, который находится на федеральной трассе А-240. А весь район падений вертолетов и самолетов в целом в свою очередь находится на линии Чернигов — Москва. Такие совпадения ничего не доказывают. Но никак не дают покоя".

Однако все это лишь версии. В ближайшее время официальные представители Министерства обороны должны выступить с развернутым комментарием ситуации и рассказать все подробности произошедшей трагедии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области

Украинские боевики устроили засаду на российскую авиагруппу из-за того, что не могут противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике ВКС РФ.

"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
РВ: командиры ВСУ жестоко убили бойца 32-й бригады
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Черноморский флот выступает одним из важнейших козырей России
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Актриса Климова попозировала обнажённой с сиренью в руках
России следует применить ТЯО на Украине — Рогозин
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Последние материалы
SCMP: Россия порадовала Китай своими манипуляциями с юанем
Монтян: у России объявились "союзники" из Прибалтики в противодействии санкциям ЕС
Версии: чем была атакована авиационная группа в Брянской области
Диетолог Гинзбург перечислил гражданам РФ пять продуктов, которые приводят к опасным болезням
Попов допустил, что ВС Украины сбили Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС России
РВ: в Павлограде и Хмельницком уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО
Автолюбителям пригодится уксус в машине
Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки
РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком
РВ: "Дорога смерти" под Артёмовском пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников