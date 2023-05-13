Версии: чем была атакована авиационная группа в Брянской области

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Сегодня ВКС РФ потеряли сразу четыре единицы авиационной техники в небе над Брянской областью вблизи российско-украинской границы. Официальных комментариев по поводу ситуации пока не появлялось, поэтому мы собрали главные версии произошедшего к этому часу.

Фото: Fotodom.ru

Днем, 13 мая, в Брянской области были сбиты два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. По предварительным данным все они входили в одну авиационную группу. Вертолеты упали в районе Клинцов, бомбардировщик в Истровке, а истребитель — в районе Стародуба.

Сразу после происшествия появились две версии — диверсионно-разведывательная группа с ПЗРК, проникшая на территорию России, или работа дальнобойных систем ПВО с Черниговской области. Однако обе были впоследствии опровергнуты разными источниками, включая издание Readovka.

По версии Telegram-канала "Рыбарь", ВСУ устроили засаду и атаковали российскую авиагруппу с помощью ракет воздушного базирования AIM-120A/B/C.

"Есть версия, что необъявленная поставка ракет воздушного базирования средней дальности AIM-120, о вероятности которой сообщали ещё в марте, всё-таки состоялась. В пользу версии о возможном ударе истребительной авиации ВВС Украины по российской авиационной группе говорит тот факт, что польские МиГи, переданные ВСУ, прошли модернизацию. На них ранние модификации ракет средней дальности "воздух-воздух" AIM-120A/B/C (могут нести ракеты с дальностью до 70 км)", — пишут аналитики "Рыбаря".

Они также предположили, что взлет вражеской авиации, устроившей засаду на российскую авиационную группу, скорее всего, был с аэродрома в Миргороде в Полтавской области, где расквартирована украинская истребительная эскадрилья.

Есть также версия о том, что вертолеты и самолеты были сбиты российским комплексом "Панцирь", по крайней мере на это намекают авторы Telegram-канала "Горячие точки".

"Перед готовящемся контрнаступлением ВСУ и празднованием Дня Победы в Москве Генштабу ВС РФ имело бы смысл развернуть дополнительный рубеж противовоздушной обороны на линии Чернигов — Москва, — рассуждают авторы Telegram-канала. — Дополнительный рубеж обороны состоял бы из дивизионов С-400, которые, как правило, усиливаются ЗРПК "Панцирь", радиус поражения которого составляет 20 км. Если посмотреть на места падения самолетов и вертолетов, то все они будут попадать в окружность радиусом 20 км с центром районе н. п. Павличи, который находится на федеральной трассе А-240. А весь район падений вертолетов и самолетов в целом в свою очередь находится на линии Чернигов — Москва. Такие совпадения ничего не доказывают. Но никак не дают покоя".

Однако все это лишь версии. В ближайшее время официальные представители Министерства обороны должны выступить с развернутым комментарием ситуации и рассказать все подробности произошедшей трагедии.